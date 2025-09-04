Advokat Nikoline Sinđelić: Vučićevi navodi u pismu Ursuli fon der Lajen su netačni, postoji medicinska dokumentacija

Advokat Aleksandar Ivanović, pravni zastupnik Nikoline Sinđelić i Dušana Cvetkovića, rekao je za N1 da su navodi predsednika Aleksandra Vučića izneti u pismu predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, a koji se tiču njegove klijentkinje, neistiniti.

On je istakao da je uz krivičnu prijavu tužilaštvu predata i medicinska dokumentacija za Nikolinu i Dušana. Studentkinja Nikolina Sinđelić je optužila Marka Krička, načelnika Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) da je nju i druge privedene na protestu 14. avgusta mučio i tukao u garaži Vlade Srbije, a njoj pretio da će je silovati pred svima. MUP je brže bolje demantovao ove optužbe, a predsednik više od nedelju dana kasnije iz Uba poručio da