Advokat Nikoline Sinđelić: Vučićevi navodi u pismu Ursuli fon der Lajen su netačni, postoji medicinska dokumentacija

Nedeljnik pre 3 sata
Advokat Nikoline Sinđelić: Vučićevi navodi u pismu Ursuli fon der Lajen su netačni, postoji medicinska dokumentacija

Advokat Aleksandar Ivanović, pravni zastupnik Nikoline Sinđelić i Dušana Cvetkovića, rekao je za N1 da su navodi predsednika Aleksandra Vučića izneti u pismu predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, a koji se tiču njegove klijentkinje, neistiniti.

On je istakao da je uz krivičnu prijavu tužilaštvu predata i medicinska dokumentacija za Nikolinu i Dušana. Studentkinja Nikolina Sinđelić je optužila Marka Krička, načelnika Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) da je nju i druge privedene na protestu 14. avgusta mučio i tukao u garaži Vlade Srbije, a njoj pretio da će je silovati pred svima. MUP je brže bolje demantovao ove optužbe, a predsednik više od nedelju dana kasnije iz Uba poručio da
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Vučić se u pismu fon der Lajen žalio na studente: Pokažite snimke iz garaže Vlade, poručio advokat Ivanović

Vučić se u pismu fon der Lajen žalio na studente: Pokažite snimke iz garaže Vlade, poručio advokat Ivanović

Radio 021 pre 2 sata
Advokat o Vučićevom pismu Fon der Lajen: Nikolina Sinđelić ima medicinsku dokumentaciju, neka on pokaže snimak iz garaže Vlade…

Advokat o Vučićevom pismu Fon der Lajen: Nikolina Sinđelić ima medicinsku dokumentaciju, neka on pokaže snimak iz garaže Vlade

Novi magazin pre 3 sata
Oglasio se advokat Nikoline Sinđelić posle objavljivanja Vučićevog pisma: Obmanjuje javnost, zašto ne da snimak iz Vlade Srbije…

Oglasio se advokat Nikoline Sinđelić posle objavljivanja Vučićevog pisma: Obmanjuje javnost, zašto ne da snimak iz Vlade Srbije

Pravda pre 3 sata
Advokat o Vučićevom pismu Fon der Lajen: Nikolina Sinđelić ima medicinsku dokumentaciju, neka on pokaže snimak iz garaže Vlade…

Advokat o Vučićevom pismu Fon der Lajen: Nikolina Sinđelić ima medicinsku dokumentaciju, neka on pokaže snimak iz garaže Vlade

N1 Info pre 4 sati
Oglasio se advokat Nikoline Sinđelić posle objavljivanja Vučićevog pisma: Obmanjuje javnost, zašto ne da snimak iz Vlade Srbije…

Oglasio se advokat Nikoline Sinđelić posle objavljivanja Vučićevog pisma: Obmanjuje javnost, zašto ne da snimak iz Vlade Srbije

Nova pre 5 sati
Treće pismo u mesec dana: Vučić se žalio Ursuli fon der Lajen

Treće pismo u mesec dana: Vučić se žalio Ursuli fon der Lajen

Vreme pre 5 sati
Na koga se sve Vučić žalio u pismu Ursuli fon der Lajen?

Na koga se sve Vučić žalio u pismu Ursuli fon der Lajen?

Vesti online pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVlada SrbijeTužilaštvoMUPEvropska komisija

Politika, najnovije vesti »

Pet godina Vašingtonskog sporazuma – Hoti o „propuštenoj šansi“, Vučić iz Kine poručuje: „Nema priznanja Kosova“…

Pet godina Vašingtonskog sporazuma – Hoti o „propuštenoj šansi“, Vučić iz Kine poručuje: „Nema priznanja Kosova“

Danas pre 20 minuta
Hašim Tači se žalio da ga je tužilac koji je radio u Pritvorskom centru fizički ugrozio

Hašim Tači se žalio da ga je tužilac koji je radio u Pritvorskom centru fizički ugrozio

Danas pre 30 minuta
I bivši predsednik u Kini: Koliko građane Srbije košta Nikolićevo povremeno pojavljivanje u javnosti?

I bivši predsednik u Kini: Koliko građane Srbije košta Nikolićevo povremeno pojavljivanje u javnosti?

Danas pre 1 sat
Msp: odbacuje netačne tvrdnje o učešću predstavnika Srbije na Bledskom forumu

Msp: odbacuje netačne tvrdnje o učešću predstavnika Srbije na Bledskom forumu

Blic pre 2 sata
Vučić kod Sija nije dangubio

Vučić kod Sija nije dangubio

Danas pre 2 sata