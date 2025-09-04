Naša odbrana i njihovi poslednji dani

Novinari i redakcije koje posluju u okviru UM nisu fleksibilni i ne znaju drugačije da rade ovaj posao, jer raditi drugačije ovaj posao značilo bi za njih živeti neki drugačiji život. A to bi onda bili i neki sasvim drugi ljudi. Zato On, pošto ne može da ih ućutka, mora da ih gasi

Postoji jedna istina koju je, možda iz nehata, u razgovoru sa notornim direktorom Telekoma Srbija Vladimirom Lučićem, izrekao Sten Miler, novi direktor United grupe: Srbija, naime, ovih dana zaista eksplodira pod njihovim guzicama. Sve ostalo o čemu su dvojica moćnika u svetu telekomunikacija i medija govorili u razgovoru do kog je došao i koji je prošle nedelje objavio OCCRP, međunarodna mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije, bilo je ili