Vremeplov: Carigradskim protokolom naloženo da Turci napuste Beograd

RTV pre 23 minuta  |  Tanjug
NOVI SAD - Na današnji dan 1862. godine u Carigradu je potpisan protokol povodom spora Srbije i Osmanskog carstva posle ubistva jednog srpskog dečaka na Čukur česmi u Beogradu i sukoba između Turaka i Srba koji je iz toga proizašao. Carigradskim protokolom Turcima je naloženo da napuste srpske gradove (tvrđave), uključujući Beograd.

Danas je četvrtak, 4. septembar 2025. godine. 1669 - Venecija je predala Turcima grčko ostrvo Krit, ne uspevši da se odupre opsadi započetoj 1648. 1768 - Rođen je francuski pisac i diplomata Fransoa Rene Šatobrijan, sjajan stilista koji je snažno uticao na francusku književnost. Posle ranjavanja u jednoj borbi protiv pristalica Francuske revolucije 1792. emigrirao je u Englesku, gde je ostao do 1800. Po povratku na vlast dinastije Burbon 1814, bio je diplomata i
Na današnji dan, 4. septembar

Na današnji dan, 4. septembar

B92 pre 1 sat
