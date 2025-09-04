Na današnji dan, 4. septembar

Danas je četvrtak, 4. septembar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1669 - Venecija je predala Otomanskom carstvu ostrvo Krit (danas u Grčkoj), ne uspevši da odbrani najveći tamošnji grad Iraklio koji je bio pod otomanskom opsadom od 1648. 1768 - Rođen je pisac i diplomata Fransoa Rene Šatobrijan (Francois, Chateaubriand), prvi romantičar u francuskoj književnosti. Kao tvorac francuskog modernog stila, bio je uzor novim generacijama pisaca ("Duh hrišćanstva", "Načeze", "Memoari s onu stranu groba"). 1781 - Španski doseljenici u