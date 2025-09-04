Rano je za tugu – ali i za radovanje

Poraz košarkaške reprezentacije Srbije od Turske u poslednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva, možda Orlovima jeste doneo neke razloge za brigu, ali sa druge strane definitivno ne bi trebalo da bude merilo onoga što sledi, čak tako kaže i istorija.

Srbija je bila favorit u prva četiri meča na Evropskom prvenstvu i tu uloga je bez problema u sva četiri meča opravdala. Međutim, znalo se od samog starta takmičenja da će najteži izazov u grupi biti Turska i da je teško predvideti šta bi u tom duelu moglo da se desi. Orlovi su u ovaj meč ušli bez ranije povređenog Bogdana Bogdanovića, ali i bez Tristana Vukčevića, a onda kao da to nije bilo dovoljno povredio se i Aleksa Avramović koji je propustio drugo