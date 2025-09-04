Aleksandra Prijović se oglasila iz porodilišta: Objavila fotografiju sa ćerkom, a porodica pokazala slike sa slavlja (foto)

Fotografija ćerke Aleksandre Prijović, koju je pevačica objavila sinoć na Instagramu, rasplakala je i raznežila hiljade fanova.

Na slici se vidi kako Aleksandra nežno drži svoju novorođenu devojčicu Ariju za malu ručicu, uz kratak, ali snažan opis: „Život nam je svega dao“. Ova objava izazvala je pravu lavinu emocija, a čestitke stižu sa svih strana. Instagram Aleksandra Prijović se porodila juče u popodnevnim časovima u jednoj privatnoj klinici u Beogradu. Devojčica, kojoj su roditelji dali ime Aria, rodila se teška 3 kilograma i dugačka 51 centimetar. Mama i beba se osećaju odlično, a