Aleksandra Prijović se oglasila iz porodilišta: Objavila fotografiju sa ćerkom, a porodica pokazala slike sa slavlja (foto)

Svet & Skandal pre 35 minuta
Aleksandra Prijović se oglasila iz porodilišta: Objavila fotografiju sa ćerkom, a porodica pokazala slike sa slavlja (foto)

Fotografija ćerke Aleksandre Prijović, koju je pevačica objavila sinoć na Instagramu, rasplakala je i raznežila hiljade fanova.

Na slici se vidi kako Aleksandra nežno drži svoju novorođenu devojčicu Ariju za malu ručicu, uz kratak, ali snažan opis: „Život nam je svega dao“. Ova objava izazvala je pravu lavinu emocija, a čestitke stižu sa svih strana. Instagram Aleksandra Prijović se porodila juče u popodnevnim časovima u jednoj privatnoj klinici u Beogradu. Devojčica, kojoj su roditelji dali ime Aria, rodila se teška 3 kilograma i dugačka 51 centimetar. Mama i beba se osećaju odlično, a
Otvori na svet.rs

Povezane vesti »

(Foto) prva slika arije: Aleksandra Prijović podelila fotku iz porodilišta: Mama drži bebinu ruku

(Foto) prva slika arije: Aleksandra Prijović podelila fotku iz porodilišta: Mama drži bebinu ruku

Blic pre 2 sata
"Život nam je svega dao, rodila se Aria": Sve spremno za slavlje nakon porođaja Aleksandre Prijović: Veliki pano u restoranu…

"Život nam je svega dao, rodila se Aria": Sve spremno za slavlje nakon porođaja Aleksandre Prijović: Veliki pano u restoranu sa moćnom porukom

Blic pre 6 sati
Na slavlju se zahuktava, Prijina mama luduje: Pokazala atmosferu, nosi majicu na kojoj je Aria i poruka za nju

Na slavlju se zahuktava, Prijina mama luduje: Pokazala atmosferu, nosi majicu na kojoj je Aria i poruka za nju

Telegraf pre 7 sati
Estrada čestita rođenje ćerke aleksandri Prijović: Pljušte poruke, a Filipova majka se obratila bebi: "Anđeo"

Estrada čestita rođenje ćerke aleksandri Prijović: Pljušte poruke, a Filipova majka se obratila bebi: "Anđeo"

Blic pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandra PrijovićAleksandar PrijovićsvetFilip Živojinović

Zabava, najnovije vesti »

Postanite hobit na jedan dan: Kako izgleda novozelandsko selo iz Gospodara prstenova

Postanite hobit na jedan dan: Kako izgleda novozelandsko selo iz Gospodara prstenova

Forbes pre 6 minuta
Polusestra hane Ikodinović zavodi u noćnom provodu: Dubok dekolte, šljokice i izrezi - Dačina prva ćerka se oblači slobodno i…

Polusestra hane Ikodinović zavodi u noćnom provodu: Dubok dekolte, šljokice i izrezi - Dačina prva ćerka se oblači slobodno i sve snima za TikTok (video)

Blic pre 10 minuta
Godinu dana od smrti Bore Đorđevića: Ovako je nastao hit „Riblje čorbe“ zbog koga se Srbi smeju i plaču u isto vreme

Godinu dana od smrti Bore Đorđevića: Ovako je nastao hit „Riblje čorbe“ zbog koga se Srbi smeju i plaču u isto vreme

Nova pre 5 minuta
"U prostituciju sam zagazila sa 16 godina" Voditeljka šokirala javnost, otkrila detalje mračne prošlosti!

"U prostituciju sam zagazila sa 16 godina" Voditeljka šokirala javnost, otkrila detalje mračne prošlosti!

Alo pre 5 minuta
Haos na snimanju Zvezde Granda već prvog dana! Dara Bubamara zaratila sa Snežanom Đurišić, ovo su detalji sukoba

Haos na snimanju Zvezde Granda već prvog dana! Dara Bubamara zaratila sa Snežanom Đurišić, ovo su detalji sukoba

Kurir pre 6 minuta