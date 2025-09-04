Porodice žrtava masakra u Mejnu tuže američku vladu

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Porodice žrtava masakra u Mejnu tuže američku vladu
Grupa od 100 preživelih i članova porodica žrtava ubijenih u masovnoj pucnjavi u Luistonu, u američkoj saveznoj državi Mejn 2023. godine, podnela je danas tužbu protiv američke vlade, tvrdeći da nadležne institucije nisu reagovale na višestruka upozorenja da bi napadač, pripadnik rezervnog sastava američke vojske, mogao postati nasilan, saopštio je advokat grupe. U tužbi koja je podneta pred saveznim sudom u Portlandu, navodi se da su američka vojska, Ministarstvo
