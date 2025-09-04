Poljska neće slati vojsku u Ukrajinu Tusk: Ni nakon završetka rata

POLjSKI premijer Donald Tusk izjavio je danas, nakon sastanka "Koalicije voljnih" u Parizu, da Poljska ne planira da šalje trupe u Ukrajinu, čak ni nakon završetka rata.

Foto: Shutterstock/Vikipedija/Ilustracija -Već sam mnogo puta naglasio da ne predviđam slanje trupa u Ukrajinu, čak ni nakon završetka rata, istakao je on, prenosi agencija PAP. Kako je naveo, Poljska, kao najveće čvorište gde se organizuje pomoć za Ukrajinu, odgovorna je za logistiku. -To je zadatak od dovoljnog, a da ne kažemo izuzetnog, značaja, naglasio je Tusk i dodao da ovaj oblik poljskog prisustva "svi prihvataju". Tusk je rekao da su tokom drugog dela