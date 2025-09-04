Zelenski: Tramp je “veoma nezadovoljan” što EU kupuje rusku naftu, uprkos sankcijama

Američki predsednik Donald Tramp izrazio je snažno nezadovoljstvo zbog nastavka kupovine ruske nafte od strane pojedinih zemalja Evropske unije, prema rečima ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Zelenski je ovu informaciju podelio nakon telefonskog razgovora američkog predsednika sa evropskim liderima, naglašavajući da su Slovačka i Mađarska specifično pomenute kao zemlje koje i dalje uvoze rusku naftu. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom u Parizu, Zelenski je preneo Trampovo nezadovoljstvo. Makron je potvrdio da su Vašington i američka administracija bili uznemireni odlukama Slovačke i Mađarske da nastave