Doneta odluka! 26 zemalja iz "Koalicije voljnih" reklo da! Spremni su da pošalju trupe u Ukrajinu! Čekaju Trampov odgovor

Kurir pre 2 sata  |  Kyiv Independent/Preneo: V.M.)
Predsednik SAD Donald Tramp razgovarao je telefonom sa predsednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima 4. septembra, nekoliko sati nakon samita "Koalicije voljnih" u Parizu, gde su zvaničnici razgovarali o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.

Na konferenciji za štampu posle razgovora, francuski predsednik Emanuel Makron rekao je da je 26 zemalja spremno da pošalje trupe ili da pruži drugu vrstu podrške Ukrajini u okviru bezbednosnih garancija, piše Kijev independent. Učešće SAD u okviru toga, čiji je cilj da zaštiti Ukrajinu od buduće ruske agresije u slučaju primirja ili mirovnog sporazuma, biće određeno u narednim nedeljama, rekao je Makron. Makron je dodao da će SAD i Evropa uvesti dodatne sankcije
