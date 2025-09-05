Hitna: Mirna noć u Beogradu

Noć u Beogradu protekla je mirno, bez saobraćajnih nezgoda i većih incidenata, rečeno je Tanjugu iz Hitne pomoći.

Hitna pomoć je tokom noći imala 120 intervencija, od kojih 23 na javnom mestu. Kako navode, nije bilo prijavljenih saobraćajnih nezgoda niti većih incidenata. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici - astmatičari, srčani kao i onkološki pacijenti.