Putin: Bila koja zapadna sila u Ukrajini biće legitimna meta za rusku vojsku

Beta pre 1 sat

Predsednik Rusije Vladimir Putin upozorio je da će bilo koja zapadna snaga u Ukrajini biti "legitimna meta" za rusku vojsku.

On je to rekao dan nakon sastanka evropskih saveznika Kijeva posvećenog bezbednosnim garancijama.

"Ako bilo koje snage kroče tamo, posebno sada kada su borbe u toku, pretpostavićemo da su one legitimne mete" za rusku vojsku, rekao je Putin na ekonomskom forumu u Vladivostoku.

"I ako se donesu odluke koje vode ka miru, trajnom miru, jednostavno ne vidim svrhu njihovom prisustvu" na ukrajinskoj teritoriji, dodao je Putin.

On je rekao da "niko ne treba da sumnja da će Rusija u potpunosti poštovati" buduće bezbednosne garancije za Ukrajinu.

Na samitu Koalicije voljnih, koju su predvodili francuski predsednik Emanuel Makron i britanski premijer Kir Starmer, 26 zemalja, uglavnom evropskih, juče se "formalno obavezalo" da će "rasporediti trupe u Ukrajini kao snage podrške ili da će biti prisutne na kopnu, na moru ili u vazduhu", rekao je Makron.

(Beta, 05.09.2025)

Povezane vesti »

"Ako bilo koje trupe kroče tamo, biće legitimna meta" Putin zapretio zbog odluke 26 zemalja o Ukrajini, Zelenskog opet zove u…

"Ako bilo koje trupe kroče tamo, biće legitimna meta" Putin zapretio zbog odluke 26 zemalja o Ukrajini, Zelenskog opet zove u "herojsku Moskvu" (foto)

Kurir pre 17 minuta
Putin: Bilo koja zapadna sila u Ukrajini biće legitimna meta za rusku vojsku

Putin: Bilo koja zapadna sila u Ukrajini biće legitimna meta za rusku vojsku

N1 Info pre 1 sat
Putin: Zapadne trupe u Ukrajini bile bi legitimna meta ruske vojske

Putin: Zapadne trupe u Ukrajini bile bi legitimna meta ruske vojske

Slobodna Evropa pre 47 minuta
Putin upozorava: Zapadne snage u Ukrajini biće legitimna meta

Putin upozorava: Zapadne snage u Ukrajini biće legitimna meta

Serbian News Media pre 1 sat
Putin preti: Ako se NATO trupe pojave u Ukrajini…

Putin preti: Ako se NATO trupe pojave u Ukrajini…

Vesti online pre 2 sata
Putin upozorava: Bilo koja zapadna sila u Ukrajini biće legitimna meta za rusku vojsku

Putin upozorava: Bilo koja zapadna sila u Ukrajini biće legitimna meta za rusku vojsku

Danas pre 2 sata
Putin: Bila koja zapadna sila u Ukrajini biće legitimna meta za rusku vojsku

Putin: Bila koja zapadna sila u Ukrajini biće legitimna meta za rusku vojsku

Radio sto plus pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaKijev

Svet, najnovije vesti »

Student ubo nožem profesorku na koledžu u Nemačkoj

Student ubo nožem profesorku na koledžu u Nemačkoj

N1 Info pre 17 minuta
'Odbijeno': Putin o ideji Zapada o raspoređivanju vojnika u Ukrajini

'Odbijeno': Putin o ideji Zapada o raspoređivanju vojnika u Ukrajini

BBC News pre 7 minuta
'Odbijeno': Putin o ideji Zapada o raspoređivanju vojnika u Ukrajini

'Odbijeno': Putin o ideji Zapada o raspoređivanju vojnika u Ukrajini

Radio 021 pre 2 minuta
Hamas objavio video snimak dvojice talaca

Hamas objavio video snimak dvojice talaca

Nova pre 7 minuta
Hamas objavio video snimak otetih talaca

Hamas objavio video snimak otetih talaca

N1 Info pre 7 minuta