Macron: 26 zemalja spremno poslati snage u Ukrajinu

PARIZ - Nakon summita u Parizu, francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da je 26 zemalja spremno poslati trupe ili pružiti drugu vrstu podrške u sklopu jamstava, ali je ponovio uvjet da se to dogodi tek nakon prekida vatre.

Hrvatska, potvrđeno je danas Indexu, nije među tim zemljama. Moskva je oštro odbacila ideju o prisutnosti bilo kakvih stranih vojnih kontingenata na ukrajinskom teritoriju. Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je poručio da bi takve snage postale "legitimne mete za uništenje" te da su nepotrebne ako se postigne mirovni sporazum. Njegov stav potvrdio je i glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, nazvavši strane snage "nesposobnima da osiguraju sigurnost Ukrajine".