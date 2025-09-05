Upozorenje iz Vladivostoka - hladan tuš za „koaliciju voljnih“

Sputnik pre 4 sati
Upozorenje iz Vladivostoka - hladan tuš za „koaliciju voljnih“

Autistično ponašanje evropskih lidera okupljenih u „koaliciju voljnih“ čini nužnim upozorenje Vladimira Putina da će Rusija smatrati legitimnim ciljem za uništenje bilo koje strane trupe koje se pojave na teritoriji Ukrajine. To je logična poruka koja kaže da od slanja stranih trupa u Ukrajinu nema ništa i da se Evropljani tome ne nadaju.

Vladimir Putin iz Vladivostoka je upozorio zapadnoevropske lidere na posledice ukoliko odluče da pošalju svoje trupe u Ukrajinu, kaže politkolog Aleksandar Pavić. Prema njegovim rečima, „kolektivni Zapad“ ostao je bez SAD i sada ga čine Evropska unija i Velika Britanija – to danas čini duboku državu, koja nikada nije imala „plan B“. jedina njihova opcija bila je agresija na Rusiju, smena režima u Moskvi i Pekingu i ovladavanje evroazijskim prostorom. Iako projekat
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Putin: Teško je postići dogovor sa Ukrajinom, sastanak sa Zelenskim je besmislen

Putin: Teško je postići dogovor sa Ukrajinom, sastanak sa Zelenskim je besmislen

Kurir pre 0 minuta
Putin odbacuje mir? “Besmisleno je”

Putin odbacuje mir? “Besmisleno je”

Vesti online pre 1 sat
Macron: 26 zemalja spremno poslati snage u Ukrajinu

Macron: 26 zemalja spremno poslati snage u Ukrajinu

SEEbiz pre 1 sat
Ništa od mira? Putin: "Besmisleno je"

Ništa od mira? Putin: "Besmisleno je"

B92 pre 45 minuta
Putin preti Zapadu: "Vaša vojska će biti legitimna meta"

Putin preti Zapadu: "Vaša vojska će biti legitimna meta"

B92 pre 39 minuta
"Nema smisla, jedino mesto za razgovor je Moskva": Putin navlači Zelenskog na tanak led, poslao jasnu poruku

"Nema smisla, jedino mesto za razgovor je Moskva": Putin navlači Zelenskog na tanak led, poslao jasnu poruku

Mondo pre 34 minuta
„Ruske frustracije“: Šta znače Putinova upozorenja da će vojnim putem ostvariti ciljeve u Ukrajini i da će zapadne sile biti…

„Ruske frustracije“: Šta znače Putinova upozorenja da će vojnim putem ostvariti ciljeve u Ukrajini i da će zapadne sile biti legitimne mete?

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinNATOEvropska UnijaMoskvaUkrajinaPekingVelika BritanijaRusijasvet

Svet, najnovije vesti »

Ovaj evropski grad sledeće nedelje biće paralizovan: Sve će da stane, saobraćaja skoro da neće ni biti, očekuje se totalni…

Ovaj evropski grad sledeće nedelje biće paralizovan: Sve će da stane, saobraćaja skoro da neće ni biti, očekuje se totalni prekid

Blic pre 25 minuta
Misterija smrti nemačkih političara sve veća! Čak 16 političara krajnje desnice umrlo pred izbore: "Statistički nemoguće"…

Misterija smrti nemačkih političara sve veća! Čak 16 političara krajnje desnice umrlo pred izbore: "Statistički nemoguće"

Blic pre 30 minuta
Dečak (13) pokušao da siluje majku svog druga: Zamolio je da uđe u kuću, pa izvadio nož i izgovorio jezive reči: "Oborio me je…

Dečak (13) pokušao da siluje majku svog druga: Zamolio je da uđe u kuću, pa izvadio nož i izgovorio jezive reči: "Oborio me je na pod i davio"

Blic pre 1 sat
Srušio se avion kod Denvera: Građani prijavili eksploziju, ima mrtvih

Srušio se avion kod Denvera: Građani prijavili eksploziju, ima mrtvih

Blic pre 1 sat
Egipatski šef diplomatije: Nećemo tolerisati masovno raseljavanje Palestinaca i genocid

Egipatski šef diplomatije: Nećemo tolerisati masovno raseljavanje Palestinaca i genocid

Danas pre 2 sata