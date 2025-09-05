Autistično ponašanje evropskih lidera okupljenih u „koaliciju voljnih“ čini nužnim upozorenje Vladimira Putina da će Rusija smatrati legitimnim ciljem za uništenje bilo koje strane trupe koje se pojave na teritoriji Ukrajine. To je logična poruka koja kaže da od slanja stranih trupa u Ukrajinu nema ništa i da se Evropljani tome ne nadaju.

Vladimir Putin iz Vladivostoka je upozorio zapadnoevropske lidere na posledice ukoliko odluče da pošalju svoje trupe u Ukrajinu, kaže politkolog Aleksandar Pavić. Prema njegovim rečima, „kolektivni Zapad“ ostao je bez SAD i sada ga čine Evropska unija i Velika Britanija – to danas čini duboku državu, koja nikada nije imala „plan B“. jedina njihova opcija bila je agresija na Rusiju, smena režima u Moskvi i Pekingu i ovladavanje evroazijskim prostorom. Iako projekat