Stepanović: Vučić obećava leteće automobile ljudima koji nemaju kanalizaciju

Beta pre 8 minuta

Glavna urednica "Nove ekonomije" Biljana Stepanović ocenila je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokušava da zaseni svoje biračko telo najavama o letećim automobili, ali da je to apsurdno pošto je životni standard velikog broja ljudi veoma nizak.

Ona je za dnevni list Danas kazala da predsednik Srbije obećava leteća vozila narodu koji nema kanalizaciju i kom je nedavno "drastično podignuta cena struje".

"Verovatno računa na to da će da ih impresionira i oduševi, iako te leteće automobile oni sigurno neće da voze. Za njih je jeftiniji kulen, ako uopšte i to mogu da kupe", rekla je Stepanović.

Po njenim rečima, iako je Vučić najavio tu ideju za kraj 2026. godine, upitno je da li će Srpska napredna stranka (SNS) tada biti na vlasti.

"Srećna okolnost je što ni sam predsednik neće u tom momentu biti u prilici da se raduje letećim automobilima. Iz njegove sadašnje pozicije kraj 2026. je svetlosnu godinu daleko", rekla je urednica "Nove ekonomije".

Vučić je u sredu rekao u Pekingu da je razgovarao sa predstavnicima kompanije Xpeng, koja se bavi razvojem letećih automobila, i najavio da će do 1. decembra 2026. biti predstavljena njihova upotreba u Srbiji.

(Beta, 05.09.2025)

