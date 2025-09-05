Studenti Novog Sada uoči protesta: Očekujemo da policija nakon programa napusti kampus

Beta pre 25 minuta

Studenti u blokadi fakulteta Univerziteta u Novom Sadu objavili su plan večerašnjeg protesta, i dodali da očekuju da policija nakon programa napusti kampus.

Oni su naveli da je večerašnji protest odgovor na policijsku brutalnost, represiju i narušavanje autonomije Univerziteta, kao i neopravdano zadržavanje pripadnika policije u zgradama dva fakulteta na kampusu.

Dodali su da je plan da se svi okupe u 19 časova na uglu ulice Stražilovske i Bulevara cara Lazara, a program u organizaciji studenata počinje od 19.30.

"Govoriće naše kolege sa Filozofskog fakulteta i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, obratiće nam se takođe ljudi koji su direktno pogođeni nezakonitim delovanjem policije. Nakon završetka programa protesta očekujemo da policija napusti kampus", naveli su studenti.

Pred večerašnji studentski protest u Novom Sadu prisutni su pripadnici policije i žandarmerije.

Više desetina policijskih i drugih vozila viđeno je kod zgrade Banovine, odnosno Pokrajinske vlade, dok je u zgradu Filozofskog fakulteta ušlo oko deset policajaca, gde od prošlog utorka boravi njih 30 do 40.

Studenti su apelovali na građane da vode računa o svojoj i bezbednosti svih drugih na skupu, kao i na organe reda da se drže propisanih zakona i po njima postupaju, a ne "po naređenju jedne partije".

Dodali su da građani, ukoliko za time budu imali potrebe, hranu, piće, prvu pomoć, maske, mogu pronaći u zgradi Rektorata.

(Beta, 05.09.2025)

