Albanac (17) sa Kosova izbo nastavnicu: Horor u Nemačkoj, škola opkoljena, đaci zabarikadirani u učionicama: Zario joj nož u stomak, policija ga posle potere upucala

Blic pre 3 sata
Albanac (17) sa Kosova izbo nastavnicu: Horor u Nemačkoj, škola opkoljena, đaci zabarikadirani u učionicama: Zario joj nož u…

Nemačka policija je nakon potere upucala i uhapsila tinejdžera koji je danas, kako se sumnja, nožem ubo nastavnicu u školu u gradu Esenu u pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, objavio je list "Bild".

Policija je saopštila da je jedna nastavnica srednjih godina povređena u napadu u stomak i da je operacija u toku. Žrtva je zadobila teške povrede i hitno je prevezena u Univerzitetsku kliniku, gde je u toku priprema za hitnu operaciju, ali nije u životnoj opasnosti. Prema pisanju "Bilda", osumnjičeni učenik je Albanac (17) sa Kosova koji pohađa pomenutu školu. Međutim, WAZ piše da još ne može sa sigurnošću da se utvrdi da li je on učenik škole, već navodi da se
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Profesorka povređena u napadu nožem u Nemačkoj, napadač ubijen prilikom hapšenja

Profesorka povređena u napadu nožem u Nemačkoj, napadač ubijen prilikom hapšenja

N1 Info pre 2 sata
Albanac (18) izbo nastavnicu u školi! Horor u Nemačkoj, napadač upucan! Učenici prestravljeni! Opsadno stanje u Esenu…

Albanac (18) izbo nastavnicu u školi! Horor u Nemačkoj, napadač upucan! Učenici prestravljeni! Opsadno stanje u Esenu! (foto/video)

Kurir pre 2 sata
Objavljen snimak kako policija ubija učenika-napadača VIDEO

Objavljen snimak kako policija ubija učenika-napadača VIDEO

B92 pre 2 sata
Učenik izbo profesorku u školi u Esenu, prlikom hapšenja nasrnuo je nožem i na policiju

Učenik izbo profesorku u školi u Esenu, prlikom hapšenja nasrnuo je nožem i na policiju

Euronews pre 3 sata
Učenik sa Kosova izbo nožem profesorku u Nemačkoj

Učenik sa Kosova izbo nožem profesorku u Nemačkoj

Nova pre 3 sata
Napad u Nemačkoj: Albanac sa Kosova uboo profesorku

Napad u Nemačkoj: Albanac sa Kosova uboo profesorku

Vesti online pre 3 sata
Policija uperila oružje u njega, on na kolenima: Pojavio se snimak hapšenja Albanca (18) sa Kosova koji je izbo nastavnicu u…

Policija uperila oružje u njega, on na kolenima: Pojavio se snimak hapšenja Albanca (18) sa Kosova koji je izbo nastavnicu u Nemačkoj

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoNemačka

Svet, najnovije vesti »

Bezbednosne garancije za Ukrajinu, razvoj Dalekog istoka Rusije i stavovi lidera na Istočnom ekonomskom forumu

Bezbednosne garancije za Ukrajinu, razvoj Dalekog istoka Rusije i stavovi lidera na Istočnom ekonomskom forumu

Naslovi.ai pre 53 minuta
Ko će naslediti modno carstvo Đorđa Armanija vredno više od 12 milijardi evra?

Ko će naslediti modno carstvo Đorđa Armanija vredno više od 12 milijardi evra?

Nova ekonomija pre 28 minuta
Budućnost Francuske na kocki zbog visokog javnog duga

Budućnost Francuske na kocki zbog visokog javnog duga

Bloomberg Adria pre 28 minuta
Pitanja posle sastanka Koalicije voljnih: Koje zemlje će poslati trupe u Ukrajinu i na koliki rizik je spreman Putin?

Pitanja posle sastanka Koalicije voljnih: Koje zemlje će poslati trupe u Ukrajinu i na koliki rizik je spreman Putin?

Euronews pre 33 minuta
Hamas objavio snimak Alona Ohela, izraelskog taoca koji ima i državljanstvo Srbije

Hamas objavio snimak Alona Ohela, izraelskog taoca koji ima i državljanstvo Srbije

BBC News pre 3 minuta