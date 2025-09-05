Albanac (17) sa Kosova izbo nastavnicu: Horor u Nemačkoj, škola opkoljena, đaci zabarikadirani u učionicama: Zario joj nož u stomak, policija ga posle potere upucala

Nemačka policija je nakon potere upucala i uhapsila tinejdžera koji je danas, kako se sumnja, nožem ubo nastavnicu u školu u gradu Esenu u pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, objavio je list "Bild".

Policija je saopštila da je jedna nastavnica srednjih godina povređena u napadu u stomak i da je operacija u toku. Žrtva je zadobila teške povrede i hitno je prevezena u Univerzitetsku kliniku, gde je u toku priprema za hitnu operaciju, ali nije u životnoj opasnosti. Prema pisanju "Bilda", osumnjičeni učenik je Albanac (17) sa Kosova koji pohađa pomenutu školu. Međutim, WAZ piše da još ne može sa sigurnošću da se utvrdi da li je on učenik škole, već navodi da se