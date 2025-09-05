Tražio od nastavnice da pričaju, a onda je izbo ispred učionice: Nemačka policija ubila dečaka (17) nakon napada, evo i zašto

Večernje novosti pre 41 minuta
Tražio od nastavnice da pričaju, a onda je izbo ispred učionice: Nemačka policija ubila dečaka (17) nakon napada, evo i zašto…

DEČAK (17) sa Kosova ubijen je danas u Nemačkoj, u Esenu, nakon što je prethodno svoju nastavnicu (45) izbo nožem.

Foto: Shutterstock Napad na učiteljicu dogodio se nešto iza 9 časova, tokom malog odmora. Prema navodima nemačkih medija, učenik sa Kosova, koji je prethodno bio na času, ispred učionice je zaustavio nastavnicu i od nje tražio da popričaju. U sledećem trenutku su bili u učionici i on je izvukao nož i počeo da je ubada u stomak. Motiv ovog jezivog napada i dalje je nepoznat, a dečak se nakon ranjavanja nesrećne žene dao u beg. Dok je on bežao od škole, hitna pomoć
