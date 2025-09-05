Profesorka povređena u napadu nožem u Nemačkoj, napadač ubijen prilikom hapšenja

Nastavnica u školi u Esenu u Nemačkoj, povređena je danas u napadu nožem, saopštila je policija, dodajući da je napadač ubijen tokom hapšenja.

Prethodno, nemački list "Bild"javio je da je student koledža u nemačkom Esenu ubo je nožem profesorku i pobegao, a u izveštajima se navodi da je student ubo profesorku u stomak i da je ona prevezena u bolnicu na hitnu operaciju. "Bild" piše da nije poznato da li je profesorka životno ugrožena, kao i da je napadač 17-godišnji učenik sa Kosova. Nema informacija ni o motivu napada. Portparol policije Esena rekao je da ne može da kaže da li je u pitanju bio „ciljani“