Detalji horora u Esenu: Dečak (17) sa Kosova tražio od nastavnice da pričaju, a onda je izbo ispred učionice! Otkriveno zašto ga je policija ubila

Dečak (17) sa Kosova ubijen je danas u Nemačkoj, u Esenu, nakon što je prethodno svoju nastavnicu (45) izbo nožem.

Napad na učiteljicu dogodio se nešto iza 9 časova, tokom malog odmora. Prema navodima nemačkih medija, učenik sa Kosova, koji je prethodno bio na času, ispred učionice je zaustavio nastavnicu i od nje tražio da popričaju. U sledećem trenutku su bili u učionici i on je izvukao nož i počeo da je ubada u stomak. Motiv ovog jezivog napada i dalje je nepoznat, a dečak se nakon ranjavanja nesrećne žene dao u beg. Dok je on bežao od škole, hitna pomoć je uspela da
