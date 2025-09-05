"Na snimku se vidi da je slep": Oglasila se porodica srpskog državljanina kog je Hamas zarobio: "Bili smo šokirani, primetili smo..."

Blic pre 42 minuta
"Na snimku se vidi da je slep": Oglasila se porodica srpskog državljanina kog je Hamas zarobio: "Bili smo šokirani, primetili…

Nakon što je Hamas objavio video u kojem se vidi Alon Ohel, srpski državljanin, porodica taoca saopštila je da su im medicinski stručnjaci rekli da je on sada slep na jedno oko.

"Bili smo šokirani kada smo videli Alonovo stanje. Nakon konsultacija sa očnim specijalistima u Izraelu i širom sveta, jasno je da je Alon izgubio vid na desno oko", navodi porodica u saopštenju. "Učestalo treptanje koje primećujemo ukazuje na ozbiljne poteškoće s fokusiranjem i dužim zadržavanjem vida", dodaje porodica u saopštenju koje je objavio Forum porodica talaca i nestalih. "Nijedan međunarodni zakon ne dozvoljava držanje povređenog civila u zarobljeništvu
