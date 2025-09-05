Poginula jedna osoba, šest ranjeno: Napad nožem u domorodačkoj zajednici u Kanadi

Jedna osoba je ubijena, a najmanje šest ih je povređeno u napadu nožem koji se dogodio u udaljenoj domorodačkoj zajednici u Kanadi, saopštila je lokalna policija.

Prema podacima Kraljevske kanadske konjičke policije (RCMP), osumnjičeni napadač je takođe preminuo nedugo nakon napada u zajednici Prvih nacija u provinciji Manitoba, prenosi BBC. Incident se dogodio u naselju Holou Voter, oko 200 kilometara severoistočno od grada Vinipega. - Osam osoba sa različitim povredama je prevezeno vazdušnim ili kopnenim putem do lokalnih bolnica - saopšteno je iz zdravstvene uprave provincije Manitoba. Napad se dogodio na treću godišnjicu