Napad nožem u Kanadi, poginula jedna osoba, šest ranjeno

Tragedija na godišnjicu napada od pre tri godine

VINIPEG – Jedna osoba je ubijena, a najmanje šest ih je povređeno u napadu nožem koji se dogodio u udaljenoj domorodačkoj zajednici u Kanadi, saopštila je danas lokalna policija. Prema podacima Kraljevske kanadske konjičke policije (RCMP), osumnjičeni napadač je takođe preminuo nedugo nakon napada u zajednici Prvih nacija u provinciji Manitoba, prenosi Bi-Bi-Si. Incident se dogodio u naselju Holou Voter, oko 200 kilometara severoistočno od grada Vinipega. „Osam