Napad nožem u Kanadi, poginula jedna osoba, šest ranjeno

Politika pre 2 sata
Napad nožem u Kanadi, poginula jedna osoba, šest ranjeno

Tragedija na godišnjicu napada od pre tri godine

VINIPEG – Jedna osoba je ubijena, a najmanje šest ih je povređeno u napadu nožem koji se dogodio u udaljenoj domorodačkoj zajednici u Kanadi, saopštila je danas lokalna policija. Prema podacima Kraljevske kanadske konjičke policije (RCMP), osumnjičeni napadač je takođe preminuo nedugo nakon napada u zajednici Prvih nacija u provinciji Manitoba, prenosi Bi-Bi-Si. Incident se dogodio u naselju Holou Voter, oko 200 kilometara severoistočno od grada Vinipega. „Osam
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Poginula jedna osoba, šest ranjeno: Napad nožem u domorodačkoj zajednici u Kanadi

Poginula jedna osoba, šest ranjeno: Napad nožem u domorodačkoj zajednici u Kanadi

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Kanada

Svet, najnovije vesti »

Netanjahu uslovio! Sar: Makron nije dobrodošao u Izrael sve dok Francuska namerava priznavanje Palestine

Netanjahu uslovio! Sar: Makron nije dobrodošao u Izrael sve dok Francuska namerava priznavanje Palestine

Blic pre 51 minuta
Špijunaža: Bivši Trampov savetnik, danas kritičar Džon Bolton pod federalnom istragom

Špijunaža: Bivši Trampov savetnik, danas kritičar Džon Bolton pod federalnom istragom

Blic pre 31 minuta
Pronađena tela bračnog para: Žena upucana u grudi, suprug u glavu: Strava i užas u Grčkoj

Pronađena tela bračnog para: Žena upucana u grudi, suprug u glavu: Strava i užas u Grčkoj

Blic pre 31 minuta
Misteriozni džinovski leš na obali velsa! Telo ogromnog morskog stvorenja nasukano na plaži! (foto)

Misteriozni džinovski leš na obali velsa! Telo ogromnog morskog stvorenja nasukano na plaži! (foto)

Kurir pre 46 minuta
Belorusija uhvatila poljskog špijuna

Belorusija uhvatila poljskog špijuna

Politika pre 1 sat