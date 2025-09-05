Sastanak Koalicije voljnih: Nemačka odlaže odluku o vojnom angažmanu u vezi sa Ukrajinom

Blic pre 4 sati
Nemačka je spremna da pojača finansiranje i obuku ukrajinskih snaga, ali će odlučiti o daljim obavezama u vezi sa svojim vojnim angažmanom u Ukrajini nakon što svi uslovi postanu poznati, izjavio je portparol nemačke vlade nakon sastanka Koalicije voljnih u Parizu.

Portparol je naveo da će Nemačka doneti odluku o svom vojnom angažmanu kada okvir za to bude jasan. "Ovo se odnosi na vrstu i obim angažmana Sjedinjenih Američkih Država, kao i na rezultat pregovaračkog procesa, između ostalih faktora", istakao je portparol, preneo je Rojters. U Parizu je održan sastanak Koalicije voljnih o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu. Predsednik Francuske Emanuel Makron saopštio je po završetku sastanka da se 26 zemalja formalno obavezalo
