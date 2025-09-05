Bezbednosne garancije za Ukrajinu, razvoj Dalekog istoka Rusije i Putinova ponuda za sastanak u Moskvi

Naslovi.ai pre 38 minuta

Koalicija voljnih obećava podršku Ukrajini, Rusija odbacuje strane trupe; Putin ističe Moskvu kao mesto sastanka sa Zelenskim, Nemačka razmatra vojni angažman.

Na sastanku u Parizu 26 zemalja saveznika Ukrajine obećalo je vojne i finansijske doprinose za bezbednosne garancije Ukrajini po postizanju mirovnog sporazuma, uz očekivanje odluke SAD. Francuski predsednik Emanuel Makron najavio je raspoređivanje međunarodnih snaga kao deo garancija, dok Rusija odbacuje prisustvo stranih trupa. Makron je rekao da će podrška SAD biti finalizovana u narednim danima, a Dmitrij Medvedev upozorava na moguće zaplene imovine Velike Britanije. Poljski premijer Donald Tusk istakao je da Poljska podržava bezbedno nebo iznad Ukrajine, ali uz uslov da to ne ugrozi njenu nacionalnu bezbednost. Nemačka je spremna da pojača finansiranje i obuku ukrajinskih snaga, ali odluku o daljem vojnom angažmanu donosi kada uslovi budu jasni. Danas Alo Euronews NIN RTS Blic Kurir

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je Putin pozvao Zelenskog na razgovore u Moskvu, a ne na kapitulaciju, što je ukrajinski predsednik odbio. Putin je ponovo pozvao Zelenskog na sastanak u Moskvi, obećavajući 100% garanciju bezbednosti i uslova za rad, dok je ukrajinska strana izrazila želju za sastankom u trećoj zemlji, što Putin smatra preteranim zahtevom. Peskov je naglasio da strani vojni kontingenti ne mogu pružiti prihvatljive bezbednosne garancije Ukrajini, što Rusija smatra neprihvatljivim. Potvrdio je da je Putin otvoren za razne sastanke povodom Ukrajine, a naglasio je da je Moskva izabrana kao mesto sastanka po Putinovom predlogu. RTV B92 Politika Sputnik B92 N1 Info Politika Vesti online Alo Danas

Predsednik Rusije Vladimir Putin naglasio je na Istočnom ekonomskom forumu značaj Dalekog istoka kao nacionalnog prioriteta i ključnog faktora jačanja pozicija Rusije u svetu. Putin je duhovito komentarisao simboliku svoje fotografije sa liderima Kine i Indije, ističući medveda kao simbol Rusije. Planira otvaranje novih mostova ka Severnoj Koreji i unapređenje transportnih koridora. Stabilna makroekonomska politika je ključ za razvoj ruske ekonomije. RTV Večernje novosti Sputnik Sputnik Kurir

Američki predsednik Donald Tramp najavio je razgovore sa Vladimirom Putinom, a portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio da bi razgovor mogao brzo biti organizovan ako bude potrebe. Tramp je prethodno razgovarao sa ukrajinskim predsednikom i evropskim liderima. N1 Info Danas Novi magazin