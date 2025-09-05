Pitanja posle sastanka Koalicije voljnih: Koje zemlje će poslati trupe u Ukrajinu i na koliki rizik je spreman Putin?

Na sastanku tzv. Koalicije voljnih u Parizu se 26 zemalja obavezalo da će poslati trupe u Ukrajinu kao garant bezbednosti posle prekida vatre. Predsednik Rusije Vladimir Putin kaže da će zapadna vojska koja bude raspoređena u Ukrajini biti legitimna meta za Moskvu. Ponavlja i da je spreman za razgovor sa Zelenskim, ukoliko dođe u Moskvu. Govoreći na ekonomskom forumu u Vladivostoku, ruksi predsednik je rekao da ako se vojska pojavi u Ukrajini, tokom vojne