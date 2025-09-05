Protest ispred Druge kragujevačke gimnazije (video)

Na poziv maturanata Druge kragujevačke gimnazije, zbog toga što njihovim profesorima, reč je o petoro prosvetnih radnika, nije produžen ugovor o radu, ispred te škole okupio se veliki broj učenika, građana, profesora Univerziteta u Kragujevcu, opozicionih odbornika… Okupljeni su šesnaestominutnom tišinom odali poštu stradalima u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Okupljeni su blokirali Ulicu Liceja kneževine Srbije ispred Druge kragujevačke