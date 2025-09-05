Planirana isključenja struje u Kragujevcu i okolini za 5. septembar

Elektrodistribucija je najavila da će u petak, 5. septembra 2025. godine, doći do planiranih isključenja električne energije na području opštine Knić i u pojedinim delovima Kragujevca. Isključenja će se odvijati po satnicama kako bi se obavili neophodni radovi na mreži.

Opština Knić 09:00 – 09:30 – Knić Varoš i Zelena pijaca 09:30 – 10:00 – Knić Bogićevići, Guncati, Žunje, Bumbarevo brdo, Pretoke 10:00 – 10:30 – Dragušica, Kusovac, Toponica, Borač, Bečevica, Oplanić 10:30 – 11:00 – Rašković, Brnjica, Grivac, Zabojnica 11:00 – 11:30 – Bečevica, Brestovac, Konjuša, Ljuljaci, Bare, Kikojevac 11:30 – 12:00 – Knić Majdan, Ribeš 12:00 – 12:30 – Ravni Gaj, Vučkovica, Ljubić 12:30 – 13:00 – Grabovac, Gruža, Čestin, Balosave, Vrbeta,