Planirana isključenja struje u Kragujevcu i okolini za 5. septembar

iKragujevac pre 1 sat
Planirana isključenja struje u Kragujevcu i okolini za 5. septembar

Elektrodistribucija je najavila da će u petak, 5. septembra 2025. godine, doći do planiranih isključenja električne energije na području opštine Knić i u pojedinim delovima Kragujevca. Isključenja će se odvijati po satnicama kako bi se obavili neophodni radovi na mreži.

Opština Knić 09:00 – 09:30 – Knić Varoš i Zelena pijaca 09:30 – 10:00 – Knić Bogićevići, Guncati, Žunje, Bumbarevo brdo, Pretoke 10:00 – 10:30 – Dragušica, Kusovac, Toponica, Borač, Bečevica, Oplanić 10:30 – 11:00 – Rašković, Brnjica, Grivac, Zabojnica 11:00 – 11:30 – Bečevica, Brestovac, Konjuša, Ljuljaci, Bare, Kikojevac 11:30 – 12:00 – Knić Majdan, Ribeš 12:00 – 12:30 – Ravni Gaj, Vučkovica, Ljubić 12:30 – 13:00 – Grabovac, Gruža, Čestin, Balosave, Vrbeta,
Otvori na ikragujevac.com

Povezane vesti »

Bez struje potrošači u Kniću i okolini

Bez struje potrošači u Kniću i okolini

RTK pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GružaKragujevacKnic

Regioni, najnovije vesti »

Nove ambulante i savremena oprema: Eu ulaže u borbu protiv srčanih bolesti u Zrenjaninu

Nove ambulante i savremena oprema: Eu ulaže u borbu protiv srčanih bolesti u Zrenjaninu

Kurir pre 0 minuta
72 Miliona dinara subvencija: Opština odvojila novac za 5.500 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u Gornjem Milanovcu

72 Miliona dinara subvencija: Opština odvojila novac za 5.500 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u Gornjem Milanovcu

Kurir pre 49 minuta
"Dani ludaje" u Kikindi jubilarni 40. Put: Četiri dana koncerata, karnevala i najvećih tikvi

"Dani ludaje" u Kikindi jubilarni 40. Put: Četiri dana koncerata, karnevala i najvećih tikvi

Kurir pre 50 minuta
Otvoren 21. Šumadijski sajam poljoprivrede

Otvoren 21. Šumadijski sajam poljoprivrede

iKragujevac pre 1 sat
Od deponija do zelenih prostora

Od deponija do zelenih prostora

iKragujevac pre 1 sat