RTK pre 4 sati
Bez struje potrošači u Kniću i okolini
Zbog radova na održavanju elektrodistributivne mreže, u petak, 5. septembra, bez električne energije ostaće potrošači u sledećim naseljima u Kragujevcu i okolini: Ogranak Opština Vreme Ulice Kragujevac Knić 09:00 – 09:30 Knić Varoš i Zelena pijaca Kragujevac Knić 09:30 – 10:00 Knić Bogićevići, Guncati, Žunje, Bumbarevo brdo, Pretoke Kragujevac Knić 10:00 – 10:30 Dragušica, Kusovac, Toponica, Borač, Bečevica, Oplanić, Kragujevac Knić 10:30 – 11:00 Rašković, Brnjica,
Planirana isključenja struje u Kragujevcu i okolini za 5. septembar

Otvoren 21. Šumadijski sajam poljoprivrede

Od deponija do zelenih prostora

Planirana isključenja struje u Kragujevcu i okolini za 5. septembar

Delegacija grada Kragujevca na prijemu u ambasadi Slovačke Republike

72 Miliona dinara subvencija: Opština odvojila novac za 5.500 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u Gornjem Milanovcu

