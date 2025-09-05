Niš večeras uz Novi Sad: „Na brutalnost režima odgovaramo jedinstvom“

Južne vesti pre 36 minuta  |  Tamara Radovanović
Na poziv zborova građana, protest je večeras održan i u Nišu – bez incidenata, uz poruke podrške Novom Sadu i šetnju do novih prostorija Vučićevog “Pokreta za narod i državu”.

Okupljeni su poručili da “sever i jug Srbije dišu kao jedno”, a iz zborova da neće dozvoliti napade na studente i srednjoškolce. Kao i na prethodnih nekoliko protesta u Nišu, nije bilo policije u punoj opremi, već svega nekoliko policajaca u uniformi i civilu. Ispred zgrade Univerziteta, gde se se građani najpre i okupili, ispred zborova se obratio Aleksandar Cvetković, koji je poručio da se nasilje koje se dešava u Novom Sadu tiče i Nišlija i da brutalnost režima
Ključne reči

NišNovi Sadstudentiprotestuniverzitetblokada puta

