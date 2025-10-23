FDU ispraća studente u Novi Sad: Građani koji mogu da pomognu, evo kako da uplate donacije

Ispred beogradskog Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) se 30. oktobra sprema ispraćaj studenata u Novi Sadi na veliki skup kojim će 1. novembra biti obeležena godišnjica pada nadstrešnice na Železničkoj stanici i pogibije 16 ljudi, rekla je danas FoNetu rektorka Univerziteta umetnosti Mirjana Nikolić.

Ona je navela da se okupljanje studenata i svih koji žele da ih pozdrave i podrže, priprema u četvrtak, 30. oktobra u 10 časova. Studenti u blokadi pozvali su ranije sve građane da im pomognu uoči velikog komemorativnog skupa koji će biti održan 1. novembra u Novom Sadu, a na svom Instagram profilu napravili su i uputstvo za one koji žele da doniraju novac. Navedena su i tri načina za novčane donacije. Prvi je direktno na fakultetima širom Srbije koji organizuju