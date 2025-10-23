Zoran Đajić uoči godišnjice tragedije u Novom Sadu: „Bilo je i pretnji, neke su bile i ozbiljne. Da nisam to uradio, ne bih mogao da živim sam sa sobom“

Inženjer Zoran Đajić je prvi izašao u javnost i razobličio tvrdnje srpskih zvaničnika da nadstrešnica Železničke stanice u Novom Sadu, koja se srušila i usmrtila 16 ljudi 1. novembra 2024. godine, nije rekonstruisana.

Šta oseća godinu dana kasnije? „Prvo što osetim, kada pomislim na pad nadstrešnice je bes. Bes zbog svega što se dogodilo, zbog smrti ljudi, zbog nesreće. Ali, onda pomislim na studente, te mlade ljude koji su ustali protiv ovog sistema, razotkrili ga i ogolili. Oni su sila koja će promeniti zemlju i zbog toga idem na svaki protest. Imam 70 godina, ali mi nije teško“, objašnjava inženjer i uzbunjivač Zoran Đajić. Kaže da se do sada nijednom nije pokajao što je