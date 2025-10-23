Građani Prokuplja pokrenuli akciju podrške studentima koji pešače do Novog Sada

Zbor građana Prokuplja započeo je akciju prikupljanja novčane pomoći za Prokupčane ali i sve studente koji će pešačiti do Novog Sada, gde će 1. novembra biti održan veliki komemorativni skup povodom godišnjice od tragedije na železničkoj stanici u tom gradu, kada je u padu nadstrešnice stradalo 16 osoba.

U okviru akcije, građani će svakog dana, od 18 do 20 sati, moći da daju svoj doprinos na štandu ispred glavne Pošte u pešačkoj zoni u Prokuplju. Prikupljena sredstva biće namenjena za organizaciju puta, hranu i neophodnu opremu za učesnike koji planiraju da pešače u znak sećanja na stradale. Jedan od učesnika akcije istakao je da su studenti i mladi ljudi pokazali neverovatnu hrabrost i istrajnost, te da zaslužuju podršku svih građana. Ovo nije samo pešačenje, ovo