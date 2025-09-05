"Možemo i u narednim danima da očekujemo zemljotrese": Oglasio se seizmolog, otkrio kakvo je stanje sa Beogradom

Jak zemljotres magnitude 4.4 stepeni Rihtera pogodio je danas Sjenicu, a snažan potres osetio se širom Srbije.

Seizmolog Slavica Radovanović otkriva šta možemo da očekujemo narednih dana, kao i da li ima bojazni da se isti scenario dogodi i u Beogradu. Prema njenim rečima, kada goorimo o današnjem potresu, realna magnituda je da je on bio 4.1 stepena Rihtera, jer, kako objašnjava, uvek u prvom trenutku magnituda doživi korekciju, pa je navela kakve sve posledice od ovakvog udara možemo očekivati. "Ova jačina o kojoj mi govorimo je na samoj granici da izazove minimalna