Nižu se zemljotresi u Srbiji, Osetili se na celom Balkanu: Građani uznemireni: "Čuli smo kao da je nešto puklo, svi smo izašli napolje!"

Blic pre 2 sata
Nižu se zemljotresi u Srbiji, Osetili se na celom Balkanu: Građani uznemireni: "Čuli smo kao da je nešto puklo, svi smo izašli…

Jak zemljotres ovog popodneva pogodio je Srbiju, rejon Sjenice (Golija), a ljudi širom zemlje osetili su podrhtavanje tla. Međutim, potres se čak osetio i u Makedoniji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ali i Albaniji, javljaju korisnici društvenih mreža. Građani su ga dobro osetili, svedoče. Dvadesetak minuta nakon prvog, koji je bio jačine 4.4 stepena, usledio je drugi, slabiji, magnitude 2, a zatim i treći, magnitude 1.9.

- Osetili smo kao da je nešto puklo i kao da grmi, svi smo izašli napolje. Tu smo videli komšiju. On je rekao da ima utisak kao da se tlo pomera - kaže za "Blic" Edisa Ratizenović, iz frizerskog salona u mestu Duga Poljana. - Epicentar je bio na par kilometra od mene. Ja sam na Goliji, zaseok Dajići - napisao je jedan Ivanjičanin na EMSC-u. - Zatreslo se dobro, baš smo se uplašili jer je sve zadrhtalo u sekundi - rekao je jedan meštanin Sjenice za agenciju RINA,
