Koalicija voljnih obećava podršku Ukrajini, Rusija odbacuje strane trupe; Putin planira razvoj Dalekog istoka, Makron upozorava na izazove sa SAD.

Na sastanku u Parizu 26 zemalja saveznika Ukrajine obećalo je vojne i finansijske doprinose za bezbednosne garancije Ukrajini po postizanju mirovnog sporazuma, uz očekivanje odluke SAD. Francuski predsednik Emanuel Makron najavio je raspoređivanje međunarodnih snaga kao deo garancija, dok Rusija odbacuje prisustvo stranih trupa. Makron je rekao da će podrška SAD biti finalizovana u narednim danima, a Dmitrij Medvedev upozorava na moguće zaplene imovine Velike Britanije. Poljski premijer Donald Tusk istakao je da Poljska podržava bezbedno nebo iznad Ukrajine, ali uz uslov da to ne ugrozi njenu nacionalnu bezbednost. Nemačka je spremna da pojača finansiranje i obuku ukrajinskih snaga, ali odluku o daljem vojnom angažmanu donosi kada uslovi budu jasni.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je Putin pozvao Zelenskog na razgovore u Moskvu, a ne na kapitulaciju, što je ukrajinski predsednik odbio. Zelenski je odbio poziv da putuje u Moskvu, dok Rusija smatra prisustvo stranih trupa u Ukrajini pretnjom. Generalni sekretar NATO-a Mark Rute poručio je da Moskva nema pravo da odlučuje o prisustvu stranih trupa na ukrajinskoj teritoriji. Kremlj je odbacio mogućnost da strani vojni kontingenti pruže sigurnosna jamstva Ukrajini, što smatra neprihvatljivim.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski istakao je da su deca koja je Rusija otela najosetljivije pitanje i kritikovao Trampove mirovne inicijative, dok Putin ponovo poziva Zelenskog u Moskvu uz obećanje bezbednosti. Moskva naglašava da su zapadne trupe u Ukrajini legitimne mete i da će ih napadati ukoliko dođe do primirja.

Predsednik Rusije Vladimir Putin naglasio je na Istočnom ekonomskom forumu značaj Dalekog istoka kao nacionalnog prioriteta i ključnog faktora jačanja pozicija Rusije u svetu. Putin je duhovito komentarisao simboliku svoje fotografije sa liderima Kine i Indije, ističući medveda kao simbol Rusije. Planira otvaranje novih mostova ka Severnoj Koreji i unapređenje transportnih koridora kroz Transarktički transportni koridor koji integriše morski, železnički i drumski saobraćaj. Stabilna makroekonomska politika je ključ za razvoj ruske ekonomije, a Putin je odbacio tvrdnje o stagnaciji, ističući kontrolisano usporavanje rasta.

Američki predsednik Donald Tramp najavio je razgovore sa Vladimirom Putinom, a portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio da bi razgovor mogao brzo biti organizovan ako bude potrebe. Tramp je prethodno razgovarao sa ukrajinskim predsednikom i evropskim liderima.