Vremenska prognoza za Srbiju: sunčano i toplo sa natprosečnim temperaturama do sredine septembra

Danas pretežno sunčano i toplo sa temperaturama do 34 stepena; septembar će biti topliji od proseka do sredine meseca.

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme sa jutarnjim temperaturama od 10 do 19 stepeni i najvišim dnevnim do 33 stepena, lokalno i do 34 stepena, naročito na istoku. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni, a uveče u Vojvodini skretanje na severozapadni pravac, dok u košavskom području duva pojačan jugoistočni vetar.

Na severu i zapadu zemlje mogući su lokalni pljuskovi zbog slabljenja hladnog fronta, dok će u Vojvodini krajem dana i tokom noći biti umereno naoblačenje. Vikend donosi osveženje sa svežijim vazduhom i povremenim pljuskovima, najviše na zapadu.

Prognoza za naredne dane ukazuje na toplo vreme sa temperaturama oko 30 do 33 stepena do utorka, nakon čega se očekuje postepeno zahlađenje i naoblačenje sa kišnim periodima sredinom septembra, sa padom temperature na 29°C i kišnim periodima u četvrtak. Lokalni pljuskovi mogući su ponegde u brdsko-planinskim predelima. Sutra se očekuje pretežno sunčano do umereno oblačno vreme sa jutarnjom temperaturom od 7 do 19 stepeni i dnevnom od 26 do 33 stepena, uz slab i umeren severozapadni vetar. U noći ka suboti očekuje se prodor oslabljenog hladnog fronta sa jakim severozapadnim vetrom, ali bez bitnije promene vremena. Septembar u Srbiji ove godine više podseća na jul, sa natprosečno toplim vremenom koje će trajati do sredine meseca.