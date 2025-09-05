Vremenska prognoza za Srbiju: sunčano i toplo sa natprosečnim temperaturama do sredine septembra

Naslovi.ai pre 1 sat
Vremenska prognoza za Srbiju: sunčano i toplo sa natprosečnim temperaturama do sredine septembra

Danas pretežno sunčano i toplo sa temperaturama do 34 stepena; septembar će biti topliji od proseka do sredine meseca.

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme sa jutarnjim temperaturama od 10 do 19 stepeni i najvišim dnevnim do 33 stepena, lokalno i do 34 stepena, naročito na istoku. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni, a uveče u Vojvodini skretanje na severozapadni pravac, dok u košavskom području duva pojačan jugoistočni vetar. Beta RTS Telegraf

Na severu i zapadu zemlje mogući su lokalni pljuskovi zbog slabljenja hladnog fronta, dok će u Vojvodini krajem dana i tokom noći biti umereno naoblačenje. Vikend donosi osveženje sa svežijim vazduhom i povremenim pljuskovima, najviše na zapadu. Mondo Alo Danas

Prognoza za naredne dane ukazuje na toplo vreme sa temperaturama oko 30 do 33 stepena do utorka, nakon čega se očekuje postepeno zahlađenje i naoblačenje sa kišnim periodima sredinom septembra, sa padom temperature na 29°C i kišnim periodima u četvrtak. Lokalni pljuskovi mogući su ponegde u brdsko-planinskim predelima. Sutra se očekuje pretežno sunčano do umereno oblačno vreme sa jutarnjom temperaturom od 7 do 19 stepeni i dnevnom od 26 do 33 stepena, uz slab i umeren severozapadni vetar. U noći ka suboti očekuje se prodor oslabljenog hladnog fronta sa jakim severozapadnim vetrom, ali bez bitnije promene vremena. Septembar u Srbiji ove godine više podseća na jul, sa natprosečno toplim vremenom koje će trajati do sredine meseca. I Love Zrenjanin RTV Novi Pazar Pressek Alo Telegraf Radio 021 Novi magazin NIN

Ključne reči

VojvodinaNovi SadVremenska prognoza

