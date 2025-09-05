Evo kada nas opet očekuju pljuskovi sa grmljavinom Sutra do 33 stepena, RHMZ objavio novu prognozu

Alo pre 7 sati
Evo kada nas opet očekuju pljuskovi sa grmljavinom Sutra do 33 stepena, RHMZ objavio novu prognozu

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i slab i umeren severozapadni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ)

Jutarnja temperatura kretaće se od sedam do 19 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30, na jugu i istoku od 31 do 33 stepena. Printscreen/ RHMZ U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano uz malu oblačnost i slab do umeren severozapadni vetar, sa jutarnjom temperaturom oko 19, a najvišom dnevnom oko 29 stepeni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 13. septembra, očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, u većini mesta sa najvišom dnevnom
