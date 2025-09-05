Vremenska prognoza za Srbiju: sutra pretežno sunčano i toplo, temperature niže nego danas

Naslovi.ai pre 29 minuta
Sutra u Srbiji pretežno sunčano sa temperaturama od 26 do 33 stepena; u Beogradu vedro i 29 stepeni.

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, ali sa nešto nižim temperaturama nego danas, u rasponu od 7 do 19 stepeni ujutru i od 26 do 33 stepena tokom dana, najtoplije na istoku i jugu zemlje. U Beogradu se očekuje vedro nebo i temperatura oko 29 stepeni. Vetar će biti slab i umeren severozapadni. RTS Vesti online

Današnje vreme je pretežno sunčano i toplo sa jutarnjim temperaturama od 10 do 19 stepeni i najvišim dnevnim do 33 stepena, lokalno i do 34 stepena, naročito na istoku. Vetar je slab i umeren, istočni i jugoistočni, a uveče u Vojvodini skretanje na severozapadni pravac, dok u košavskom području duva pojačan jugoistočni vetar. Beta RTS Telegraf

Na severu i zapadu zemlje mogući su lokalni pljuskovi zbog slabljenja hladnog fronta, dok će u Vojvodini krajem dana i tokom noći biti umereno naoblačenje. Vikend donosi osveženje sa svežijim vazduhom i povremenim pljuskovima, najviše na zapadu. Mondo Alo Danas

Prognoza za naredne dane ukazuje na toplo vreme sa temperaturama oko 30 do 33 stepena do utorka, nakon čega se očekuje postepeno zahlađenje i naoblačenje sa kišnim periodima sredinom septembra, sa padom temperature na 29°C i kišnim periodima u četvrtak. Lokalni pljuskovi mogući su ponegde u brdsko-planinskim predelima. I Love Zrenjanin RTV Novi Pazar Pressek Alo Telegraf Radio 021 Novi magazin NIN

