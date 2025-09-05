Vremenska prognoza 6. septembar 2025.

Sutra pretežno sunčano i toplo. Ipak, u većini mesta temperatura će biti nekoliko stepeni niža nego danas. Ujutru od 7 do 19, tokom dana od 26 stepeni na krajnjem severu do 33 stepena na istoku i jugu zemlje. Nad Beogradom prvog dana vikenda vedro nebo, uz prijatnih 29 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 06.09.2025. Subota: Pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 7 do 19, a najviša dnevna od 26 do 30, na jugu i istoku od 31 do 33 stepena. Upozorenje: Tmax ≥ 32 °C, verovatnoća 95%. 07.09.2025. Nedelja: Pretežno sunčano uz slab do umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura od 13 do 17, u Negotinskoj Krajini