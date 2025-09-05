BLOG UŽIVO Protesti širom Srbije: Okupljanje ispred Druge gimnazije u Kragujevcu, provetari najavili postupak protiv Dejana Vuka Stankovića

Nova pre 15 minuta  |  Autor: Sanja Radovanović
BLOG UŽIVO Protesti širom Srbije: Okupljanje ispred Druge gimnazije u Kragujevcu, provetari najavili postupak protiv Dejana…

Novosadski studenti večeras organizuju veliki protest u Kampusu povodom narušavanja autonomije Univerziteta, dok će se zaposleni Zavoda za urgentnu medicinu u ovom gradu okupiti u 13 časova ispred zgrade ustanove, kako bi pružili podršku kolegama kojima će biti uručen otkaz.

I maturanti Druge kragujevačke gimnazije organizuju skup podrške otpuštenim profesorima. Sve najnovije informacije u vezi sa aktivnostima studenata, srednjoškolaca i građana pratite u BLOGU UŽIVO na Nova.rs. Počeo je protest podrške zaposlenima u novosadskoj hitnoj pomoći, kojima je ranije najavljen otkaz. Kako javlja reporterka N1, dvojici tehničara i lekari Zavoda za urgentnu mediicnu Novi Sad uručena su rešenja o otkazu. U obrazloženju rešenja navodi se da su
Ključne reči

ProsvetaNovi SadMinistarstvo prosveteKragujevacDejan Vuk Stanković

