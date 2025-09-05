Ispred OŠ "Đura Daničić" skup podrške učiteljici kojoj je rešenje o otkazu uručeno sat vremena pre početka školske godine…

Đacima drugog razreda OŠ “Ðura Daničić” u Novom Sadu nova školska godina počela je bez učiteljice Smiljane Lalić, pošto je, uprkos dvomesečnim skupovima podrške i apela roditelja, ostala bez posla u ovoj školi.

Ispred škole su se okupili roditelji đaka. „Naša borba da učiteljica Smiljana Lalić nastavi da radi sa našom decom je intenzivno krenula 7. avgusta kada je ona pozvana na sastanak kod direktora škole i kada joj je saopšteno da joj ugovor neće biti produžen, ali da to nije konačna odluka. Nadu smo videli, krenuli smo da organizujemo proteste, pokrenuli smo peticiju“, kazao je jedan od roditelja za N1. Prošlog petka, dan pre početka školske godine, predali su