Nakon što se dva puta žalio, Milenijum tim dobio državni tender za razminiranje lokacija za solarne elektrane

Nova pre 12 minuta  |  Autor: Forbes Srbija
Ministarstvo rudarstva i energetike dodelilo je firmi Milenijum tim ugovore za radove na čišćenju sumnjivih površina od eksplozivnih ostataka rata na dve lokacije planirane za izgradnju samo-balansiranih solarnih elektrana u Srbiji.

Odluka je usledila nakon što se Milenijum tim dva puta žalio na odluku Ministarstva da posao dodeli drugom ponuđaču. Početkom februara Ministarstvo je objavilo tender za radove u svrhu čišćenja sumnjivih površina od eksplozivnih ostataka rata (EOR) na dve lokacije u Srbiji, piše Forbes. Ovi radovi su potrebni na lokacijama za buduće samobalansirane solarne elektrane. Njih će graditi konzorcijum kompanija Hyundai Engineering i UGT Renewables koje je Srbija izabrala
Forbes pre 36 minuta
