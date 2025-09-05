Nakon što se dva puta žalio Milenijum tim dobio državni tender za razminiranje lokacija za solarne elektrane

Forbes pre 2 sata  |  Nevena Petaković
Nakon što se dva puta žalio Milenijum tim dobio državni tender za razminiranje lokacija za solarne elektrane

Ministarstvo rudarstva i energetike dodelilo je firmi Milenijum tim ugovore za radove na čišćenju sumnjivih površina od eksplozivnih ostataka rata na dve lokacije planirane za izgradnju samo-balansiranih solarnih elektrana u Srbiji.

Odluka je usledila nakon što se Milenijum tim dva puta žalio na odluku Ministarstva da posao dodeli drugom ponuđaču. Početkom februara Ministarstvo je objavilo tender za radove u svrhu čišćenja sumnjivih površina od eksplozivnih ostataka rata (EOR) na dve lokacije u Srbiji. Ovi radovi su potrebni na lokacijama za buduće samobalansirane solarne elektrane. Njih će graditi konzorcijum kompanija Hyundai Engineering i UGT Renewables koje je Srbija izabrala za strateškog
Otvori na forbes.n1info.rs

Povezane vesti »

Nakon što se dva puta žalio Milenijum tim dobio državni tender za razminiranje lokacija za solarne elektrane

Nakon što se dva puta žalio Milenijum tim dobio državni tender za razminiranje lokacija za solarne elektrane

Danas pre 19 minuta
Nakon što se dva puta žalio, Milenijum tim dobio državni tender za razminiranje lokacija za solarne elektrane

Nakon što se dva puta žalio, Milenijum tim dobio državni tender za razminiranje lokacija za solarne elektrane

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TenderHjundaiMinistarstvo rudarstva i energetikeHyundaiEXPOEXPO 2027

Ekonomija, najnovije vesti »

Novo zanimanje u Srbiji donosi zaradu do 150 evra za tri sata!

Novo zanimanje u Srbiji donosi zaradu do 150 evra za tri sata!

Kamatica pre 3 minuta
„Ljudima koji nemaju kanalizaciju pripoveda o letećim automobilima“: O Vučićevim obećanjima iz Kine

„Ljudima koji nemaju kanalizaciju pripoveda o letećim automobilima“: O Vučićevim obećanjima iz Kine

Danas pre 4 minuta
Vlada Švedske planira da privremeno prepolovi PDV na hranu

Vlada Švedske planira da privremeno prepolovi PDV na hranu

Biznis.rs pre 4 minuta
Rast tražnje za kineskim obveznicama

Rast tražnje za kineskim obveznicama

Biznis.rs pre 14 minuta
Cene idu nadole, plate i penzije rastu Nove ekonomske mere države već pokazuju efekat, građani prezadovoljni!

Cene idu nadole, plate i penzije rastu Nove ekonomske mere države već pokazuju efekat, građani prezadovoljni!

Alo pre 13 minuta