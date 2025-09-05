Nakon što se dva puta žalio, Milenijum tim dobio državni tender za razminiranje lokacija za solarne elektrane

Ministarstvo rudarstva i energetike dodelilo je firmi Milenijum tim ugovore za radove na čišćenju sumnjivih površina od eksplozivnih ostataka rata na dve lokacije planirane za izgradnju samo-balansiranih solarnih elektrana u Srbiji.

Odluka je usledila nakon što se Milenijum tim dva puta žalio na odluku Ministarstva da posao dodeli drugom ponuđaču. Početkom februara Ministarstvo je objavilo tender za radove u svrhu čišćenja sumnjivih površina od eksplozivnih ostataka rata (EOR) na dve lokacije u Srbiji. Ovi radovi su potrebni na lokacijama za buduće samobalansirane solarne elektrane. Njih će graditi konzorcijum kompanija Hyundai Engineering i UGT Renewables koje je Srbija izabrala za strateškog