Netflix bi mogao da preuzme HBO

Vreme pre 1 sat
Netflix bi mogao da preuzme HBO

Američka medijska korporacija Warner Bros Discovery sklopila je ugovor sa Netfliksom o prodaji poslovanja. Tako bi mogli da postanu vlasnici i servisa HBO

Striming platforma Netflix sklopila je ugovor sa američkim filmskim i televizijskim konglomeratom Warner Bros Discovery o kupovini studija i striming poslovanja vredan 72 milijarde dolara, objavile su danas potpisnice. Taj dogovor bi spojio dva gotovo najmoćnija filmska i televizijska giganta pod jednim krovom, imajući u vidu da Warner poseduje i striming platformu HBO Max i DC Studios. Netflix bi mogao dobiti kontrolu nad striming servisom HBO Max, HBO plaćenom
