Vorner i HBO prodati Netfliksu

Netfliks kupuje televizijske i filmske studije, kao i odeljenje za striming kompanije Vorner Bros Diskaveri za 72 milijarde dolara, ali bi sporazum o tome mogao da se suoči sa antimonopolskom proverom u Evropi i Sjedinjenim Američkim Dražvama (SAD).

Sporazum je postignut nakon što su se Netfliks i Paramaunt Skajdens sedmicama nadmetali za kupovinu. Pobedu je odneo Netfliks, ponudivši 28 dolara po akciji, navodi Radio Slobodna Evropa (RSE). Do antimonopolske provere u Evropi i SAD moglo bi doći zbog toga što bi najveći svetski striming servis dao vlasništvo nad rivalom koji je dom “HBO Max”, koji može da se pohvali sa više od 130 miliona pretplatnika. Kupovina vlasnika poznatih franšiza, uključujući “Igre