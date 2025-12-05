Netfliks zvanično potvrdio: Preuzima Vorner Bros i HBO - OVO su svi DETALJI kupovine vredne 82,7 milijardi $!

Holivud i tehnološki svet danas su potreseni vešću koja menja istoriju industrije zabave: Netfliks je zvanično potvrdio da kupuje kompaniju Vorner Bros.

Diskaveri (Warner Bros. Discovery - WBD). Ovim potezom, striming gigant ne samo da eliminiše jednog od najvećih konkurenata, već pod svoj krov dovodi neke od najvrednijih filmskih i televizijskih franšiza u istoriji. Ova monumentalna transakcija, kojom Netfliks preuzima filmske i TV studije Vornera, kao i servise HBO i HBO Maks, vrednovana je na vrtoglavih 82,7 milijardi dolara (ukupna vrednost preduzeća), dok je vrednost samog kapitala procenjena na 72 milijarde