Netflix kupuje Warner Bros za 83 milijarde dolara

Netflix kupuje Warner Bros. Discovery studio i streaming poslovanje u dogovoru vrednom 83 milijarde dolara, piše Guardian. Time najpopularnija striming platforma preuzima studio iza „Harija Potera“ i „Betmena“, kao i HBO, dom serija „The White Lotus“ i „Igra prestola“. U akviziciji koja će drastično izmeniti tradicionalnu filmsku i televizijsku industriju Holivuda striming kompanija preuzeće kontrolu nad dragocenim sadržajima i dobiti opsežnu arhivu TV sadržaja