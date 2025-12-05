Netflix kupuje Warner Bros za 83 milijarde dolara

BizLife pre 5 sati  |  BIZLife
Netflix kupuje Warner Bros za 83 milijarde dolara
Netflix kupuje Warner Bros. Discovery studio i streaming poslovanje u dogovoru vrednom 83 milijarde dolara, piše Guardian. Time najpopularnija striming platforma preuzima studio iza „Harija Potera“ i „Betmena“, kao i HBO, dom serija „The White Lotus“ i „Igra prestola“. U akviziciji koja će drastično izmeniti tradicionalnu filmsku i televizijsku industriju Holivuda striming kompanija preuzeće kontrolu nad dragocenim sadržajima i dobiti opsežnu arhivu TV sadržaja
