Otkrivamo sve detalje velikog studentskog protesta u Novom Sadu

Studenti u blokadi fakulteta novosadskog univerziteta pozvali su građane Srbije da večeras u 19 časova dođu na veliki protest u tom gradu.

Povod njihovog okupljanja je, kako su naveli, sve veće narušavanje autonomije Univerziteta, konkretno - upad policije na Filozofski fakultet i DIF, u kojima se već nekoliko dana nalaze dekani i nekoliko zaposlenih. Iznenadni upadi novosadskih dekana Filozofskog fakulteta i DIF-a u zgrade fakulteta i dolazak policije na iste, razlozi su večerašnjeg protesta studenata u Novom Sadu. Kako su studenti istakli, ovakvim postupanjima narušena je autonomija Univerziteta,