Pripreme za današnjii protest u NS: Policija zauzima pozicije, postavljaju se nove kamere...

Moj Novi Sad pre 6 sati
Danas u 19 sati, na raskrsnici kod kampusa Univerziteta u Novom Sadu počinje veliki protest na koji su pozvali novosadski studenti u blokadi kako bi odbranili autonomiju univerziteta i iskazali bunt protiv policijske represije, posebno one do koje je došlo 1. septembra, kada je obeležavano 10 meseci od tragedije na železničkoj stanici.

Od ranog jutra po Viber grupama mogu se videti fotografije autobusa iz kojih izlaze policajci, u blizini DIF-a na kom je inače 1. septembra došla policija, na poziv dekana Drida. Čitaoci nam javljaju da pojačanje stiže i iz drugih gradova, konkretno – javljaju nam čitaoci iz Subotice da je kordon policije krenuo ka Novom Sadu. Međutim, ne stiže samo policija – građani iz svih delova Srbije najavili su dolazak danas u naš grad: A post shared by Zbor građana MZ Prva
N1 Info pre 25 minuta
Dnevnik pre 10 minuta
Vreme pre 1 sat
Blic pre 3 sata
N1 Info pre 5 sati
N1 Info pre 5 sati
Luftika pre 8 sati
Danas pre 0 minuta
Danas pre 15 minuta
Danas pre 25 minuta
Danas pre 20 minuta
N1 Info pre 25 minuta