Pripreme za današnjii protest u NS: Policija zauzima pozicije, postavljaju se nove kamere...

Danas u 19 sati, na raskrsnici kod kampusa Univerziteta u Novom Sadu počinje veliki protest na koji su pozvali novosadski studenti u blokadi kako bi odbranili autonomiju univerziteta i iskazali bunt protiv policijske represije, posebno one do koje je došlo 1. septembra, kada je obeležavano 10 meseci od tragedije na železničkoj stanici.

Od ranog jutra po Viber grupama mogu se videti fotografije autobusa iz kojih izlaze policajci, u blizini DIF-a na kom je inače 1. septembra došla policija, na poziv dekana Drida. Čitaoci nam javljaju da pojačanje stiže i iz drugih gradova, konkretno – javljaju nam čitaoci iz Subotice da je kordon policije krenuo ka Novom Sadu. Međutim, ne stiže samo policija – građani iz svih delova Srbije najavili su dolazak danas u naš grad: A post shared by Zbor građana MZ Prva